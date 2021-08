Unfall : Fußgängerin bei Unfall in St. Wendel verletzt

Fußgängerin bei Unfall in St. Wendel verletzt

Die Polizei in St. Wendel hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. (0 68 51) 8980. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Wendel Ein Autofahrer hat am Samstag in St. Wendel eine Fußgängerin erfasst und ist weitergefahren, ohne sich um sie zu kümmern.

Bei einem Verkehrsunfall in St. Wendel ist eine Fußgägerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau um am Samstag um 14.30 Uhr in der Brühlstraße etwas von der Beifahrerseite aus einem auf der linken Straßenseite geparktes Autos genommen und wollte schnell um das auto wieder auf den gehweg zurück, als ein vorbeifahrendes silberfarbenes Auto sie mit dem Außenspiegel erfasste. Der Unfallfahrer, ein Mann mit schlanker Staturm kurzen grauen Haaren und Brille, fuhr einfach weiter, ohne sich um sie zu kümmern.