Polizeibericht Autofahrer bringt Elfjährigen zu Fall und flüchtet

Oberthal · Die St. Wendeler Polizei sucht Zeugen: Ein elfjähriger Radfahrer ist am Donnerstag, 2. Mai, gegen 17 Uhr bei einem Unfall in Oberthal verletzt worden. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Straße „Im Brühl“ von der Poststraße her kommend.

05.05.2024 , 13:18 Uhr

