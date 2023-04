Autoausstellung in St. Wendel Bei vielen Händlern dominieren Verbrenner

St Wendel · Aber bei der Autoausstellung am Wochenende in St. Wendel wurden zahlreiche E-Modelle gezeigt. Und auch so manche Überraschung.

24.04.2023, 16:08 Uhr

Der Ora Funky Cat hat die Besucher der Autoausstellung neugierig gemacht. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Der Blick unter die Motorhaube eines Autos hat sich seit ein paar Jahren deutlich verändert. Auch im Jahr 2023 gehen viele Hersteller mit Elektroauto-Neuheiten in die Offensive.