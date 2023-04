„Ora“ Autoausstellung in St. Wendel – neue Marke aus China vorgestellt

St Wendel · Bei der Autoausstellung am Wochenende in St. Wendel wurden zahlreiche E-Modelle gezeigt. Und auch so manche Überraschung. Doch der Verbrenner ist weiter dominant.

24.04.2023, 21:03 Uhr

Auf der Mott präsenterten die Autohändler verschiedene Marken. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Der Blick unter die Motorhaube eines Autos hat sich seit ein paar Jahren deutlich verändert. Auch im Jahr 2023 gehen viele Hersteller mit Elektroauto-Neuheiten in die Offensive. Bei der Autoausstellung in St. Wendel parken zwei Fahrzeuge namens Ora Funky Cat auf dem Schlossplatz. Bislang nie gehört. „Die Marke ist ganz neu und kommt aus China“, informiert Kevin Schmit, vom Autohaus Kauth aus Niederlinxweiler. 33 000 Euro muss der künftige Besitzer für das 100 Prozent elektrische Fahrzeug, wie es deutlich sichtbar beworben wird, locker machen.