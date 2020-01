Zeugenhinweise gesucht : Auto in Winterbach beschädigt

Winterbach Unbekannte benutzen dazu wohl die Platte eines Stehtischs. Die lag neben dem Fahrzeug.

Hat eine Gruppe von Männern in Winterbach ein Auto beschädigt? Dieser Frage geht derzeit die St. Wendeler Polizei nach. Wie deren Sprecher berichtet, beobachtete ein 34-jähriger Mann nach eigenen Angaben, wie mehrere Männer am vergangenen Sonntag gegen 4.30 Uhr an seinem Anwesen in der Lebacher Straße vorbeizogen. Am Straßenrand stand zu diesem Zeitpunkt der Wagen des 34-Jährigen. Als der Mann am nächsten Morgen zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass dieses am Kotflügel beschädigt war. Laut Polizei entstand der Schaden durch die Platte eines Stehtischs, die noch neben dem Fahrzeug lag. Offenbar wurde diese mutwillig gegen den Wagen geworfen. Der Mann gehe davon aus, dass die Unbekannten die Platte von seinem Grundstück genommen und damit das Auto beschädigt haben.