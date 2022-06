Unfallflucht in St. Wendel : Auto beschädigt und dann abgehauen

Foto: dpa/Stefan Puchner

St Wendel Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in der Nacht auf Montag in der Carl-Cetto-Straße in St. Wendel gekommen, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Geschädigte parkte seinen Pkw in der Nacht in Höhe des Anwesens Nummer 3. Als der Fahrer am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden an der Tür und dem Radlauf der Fahrerseite fest.

Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.