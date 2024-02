Polizeibericht Auto brennt auf der Autobahn aus

Er hielt daraufhin sein Auto auf dem Standstreifen an. Binnen wenigen Minuten geriet das Fahrzeug in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand noch Schaden an der Teerdecke auf dem Standstreifen. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.