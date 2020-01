Blaulicht : Zwei Fahrzeuge standen in Flammen

Dieses Auto brannte in der Fausenmühle in St. Wendel komplett aus. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr. Foto: Dirk Schäfer

St. Wendel (him) Dicke Rauchwolken über St. Wendel zeugten am Donnerstagmittag von dem Brand in der Fausenmühle. Gegen 11.30 Uhr war eine Person mit seinem Transporter dort unterwegs. Bereits während der Fahrt stellte er fest, dass sein Fahrzeug technische Probleme aufwies.

Daher lenkte er es auf einen Parkplatz. Schon beim Verlassen des Wagens stellte er Rauch und Flammen im Motorraum fest. Binnen weniger Minuten stand dieser dann im Vollbrand, teilt Feuerehr-Sprecher Dirk Schäfer mit.

Auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Ford Focus ging in Flammen auf. Ein drittes Fahrzeug, ein Mazda 5, wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass an einem rund 15 Meter entfernt stehenden Gebäude die verschlossenen Rollläden schmolzen, so Schäfer weiter. Die Feuerwehr verhinderte einen Übergriff auf weitere geparkte Fahrzeuge im Umfeld sowie das mehrgeschossige Wohnhaus.

Foto: Dirk Schäfer 12 Bilder Auto brannte in St. Wendel aus.

Der Transporter sowie der Ford Focus brannten vollständig aus. Am Mazda entstand ein Brandschaden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa. eineinhalb Stunden beendet.