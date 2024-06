St Wendel Auto-Brand auf der B41 sorgt für Verkehrstörung in St. Wendel

St Wendel · Ein Auto brannte am Donnerstagnachmittag gegen 14.12 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Nohfelden, zwischen der Abfahrt St. Wendel und Winterbach. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt.

27.06.2024 , 16:51 Uhr

Pkw Brand B41 bei St. Wendel. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr Foto: Lukas Becker/Feuerwehr