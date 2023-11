Figurentheatertage in St. Wendel Von der Maus Tütü bis zu Räuber Hotzenplotz

650 Besucher kamen am Wochenende zu den 26. St. Wendeler Figurentheatertagen, die traditionell von der Kreisstadt St. Wendel und dem Landkreis St. Wendel veranstaltet werden, ins Mia-Münster-Haus. Alle Tagesvorstellungen waren mit je 100 Zuschauern restlos ausgebucht. Während bei der samstäglichen Abendvorstellung „We are the Champions – Mir sinn die Größdn“, gespielt vom Theater Kuckucksheim aus dem fränkischen Adelsdorf, drei vermeintliche Verlierer neuen Mut fassten und über sich hinauswuchsen, präsentierte Bianka Heuser von der Theatermanufaktur Dresden mit „Die Schöne und das Biest“ am Samstag- und Sonntagnachmittag ein Märchen, das vielen Kindern wohl nur noch in der Disney-Version ein Begriff ist.