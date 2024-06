St Wendel Unmittelbare Eindrücke aufs Bild gebannt

St Wendel · In der Ausstellung „6:56“ in der Freien Kirche St. Wendel werden Fotoaufnahmen aus dem November 2023 gezeigt, die das Ausmaß der Gewalt in den Kibbuzim Be’eri, Re’im und Nir Oz dokumentieren.

06.06.2024 , 15:22 Uhr

Die Bilder sind keine professionellen Aufnahmen, dennoch hinterlassen sie Eindruck. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber