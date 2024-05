Museum St. Wendel Blumensträuße stehen im Zentrum der Ausstellung

Mane Hellenthal, geboren 1957 in Saarbrücken, studierte an der Hochschule der Bildenden Künste Saar Malerei bei Professor Bodo Baumgarten und Neue Medien bei Professor Ulrike Rosenbach. Daran schloss sie ein Aufbaustudium „Künstlerisches Gestalten und Therapie“ an der Akademie der Bildenden Künste in München an. Sie erhielt zahlreiche Förderungen und Preise, zuletzt 2017 mit der Nominierung für den Gabriele-Münter- Preis. Ihre Werke werden regelmäßig in nationalen und internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt.