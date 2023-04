Ausstellung in St. Wendel Spannungsfeld zwischen analog und digital

Die Museumsleiterin betonte, dass die Methode der Bildfindung bei Kalki in allen Werkphasen gleichgeblieben sei. Er bediene sich des unerschöpflichen Reservoirs an Bildern im Netz und schaffe neue Bilder, indem er mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms Fotofragmente kopiere, verzerre, verkleinere oder vergrößere, spiegele und übereinanderlege. In den digitalen Collagen begegneten dem Betrachter erneut die in frühen Arbeiten erscheinenden menschlichen Körperteile Mund, Arme, Hände, die als Fragmente vor einem Polizeihelm gleichermaßen verletzlich und brutal wirkten und vor dem Hintergrund der Bilderflut der digitalen Medien Assoziationen mit Demonstrationen, Polizeigewalt oder der „Black Lives Matter“-Bewegung hervorriefen. Im Gegensatz dazu stelle sich der zeitgenössische Maler Michael Kalki bei der analogen Malerei dem kontinuierlichen Dialog mit der Geschichte des Mediums. Offensichtlich sei hier seine Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne, vor allem mit Werken van Goghs. Der rhythmisch gesetzte Farbauftrag nach Art des Pointillismus – in kurzen Strichen und Flecken – übersetze den „Pixelismus“ der digitalen Bilder in die Malerei und ermögliche sowohl das Entstehen eines Bildmotivs als auch die Öffnung in Richtung eines abstrakten Bildgeschehens. Beispielhaft nannte Friederike Steitz hier das Bild „Hello“, das rein optisch an van Goghs berühmtes Gemälde „Sternennacht“ erinnere.