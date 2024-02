Vernissage in St. Wendel Überdimensionaler Kragen als Blickfang

Bei der Ausstellung „Drunter und Drüber – künstlerische Annäherung an historische Textilien“, die noch bis zum 17. März im Museum St. Wendel zu sehen ist, beschäftigen sich Juliane Laitzsch und Gertrud Riethmüller auf unterschiedliche Art mit der Geschichte von Kleidungsstücken.

Beim Gang durch die Ausstellung zieht ein schwarzes Muster auf weißem Grund, das eine ganze Wand einnimmt, unweigerlich den Blick des Betrachters auf sich. Es handelt sich dabei um das Werk „Ein Kragen – Im Tanz der Verflechtung“ der in Dörrenbach lebenden Künstlerin Gertrud Riethmüller, das diese in der alten Technik des Klöppelns angefertigt hat. Dabei hat Riethmüller jedoch nicht mit Garn, sondern mit Audiokabeln gearbeitet, die eine weitere Komponente hinzufügen: „Die flächig sich ausdehnende Spitze erweitert sich in den Raum und nimmt die Dimension des Klangs in sich auf“, erläutert Museumsleiterin Friederike Steitz bei ihrer Ansprache anlässlich der Vernissage. Sie ergänzt, dass die aus den angeschlossenen Lautsprechern zu hörenden Sätze auf die Ambivalenz von Schönheit und Not des Klöppelhandwerks und auf die Verflechtung von Produzentin und Trägerin hinwiesen.