Ausstellung in St. Wendel : Vom Unterschied zwischen Original und Abbild

St Wendel Austellung mit Werken von Dorothee von Windheim öffnet diesen Sonntag im St. Wendeler Museum.

Die Ausstellung „Dorothee von Windheim: Stein-Arbeiten, Archivalien & Souvenirs“ ist an diesem Sonntag, 11. April, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet. Insgesamt ist die Ausstellung bis Sonntag, 30. Mai, im St. Wendeler Museum zu sehen.

Das Hauptthema von Dorothee von Windheims Arbeiten dreht sich nach Angaben einer Museums-Sprecherin um die Frage, worin sich Originale, Abbilder, Abdrucke oder Kopien in der Wahrnehmung unterscheiden, und welche (un)sichtbare Spuren eine Gegebenheit oder ein Objekt (und dessen Bearbeitung) in der Zeit hinterlässt. Zur Ausstellung ist eine Publikation mit dem Titel „Stein“ erschienen, die zu einer Schutzgebühr von zwei Euro im Museum erhältlich ist.

Am Donnerstag, 6. Mai, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 30. Mai, von 15 bis 16 Uhr führt Cornelieke Lagerwaard durch die Ausstellung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Im Museum besteht Maskenpflicht, der Abstand soll eingehalten werden. Es dürfen sich nur zehn Personen gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten, teilt die Sprecherin weiter mit.