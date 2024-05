Gymnasium Wendalinum Vor allem in die Sportanlagen wurde investiert

„Das Wendalinum feiert in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen. Eine Schule, die nicht nur ungebrochen beliebt ist, sondern auch Tradition und Moderne auf vorbildliche Weise verbindet. Beweis hierfür ist nicht nur der Neubau, sondern auch die neue Außenanlage, die sich perfekt einfügt in das bestehende Ensemble aus Alt- und Neubau und gleichzeitig ein umfassendes sportliches Betätigungsfeld für die Schulgemeinschaft bietet“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU) laut Pressemitteilung. Die Neugestaltung der Außenanlage erfolgte in zwei Bauabschnitten. Zunächst wurde eine Verbundsteinfläche um den Neubau gelegt, die Zugänge zum bestehenden Schulhof barrierefrei eingerichtet, aber auch Kanalarbeiten zur Entwässerung standen an. Dies kostete rund 108 000 Euro.