Freisen Auch Atemgifte waren ein Thema

Der Lehrgang umfasste eine umfassende Schulung in den Einsatzgrundsätzen, die sachgerechte Handhabung des Pressluftatmers und der Maske, die lebenswichtige Bedeutung des Atemschutzes, Kenntnisse über Atemgifte sowie zahlreiche Gewöhnungsübungen. Diese beinhalteten verschiedene Suchmethoden, um die Teilnehmer auf realistische Einsatzszenarien vorzubereiten. Ein Highlight des jüngsten Lehrgangstages war der Besuch der Atemschutzübungsstrecke in Ottweiler, wo die Teilnehmer in realitätsnahen Situationen, einschließlich teilweise verengten Durchgängen, den Umgang mit den Atemschutzgeräten praktisch üben konnten.