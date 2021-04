Achtung, Bauarbeiten! : LfS arbeitet auf der Brücke bei Niederlinxweiler

Niederlinxweiler Und zwar am Dienstag, 13. April, ab 7 Uhr.

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am kommenden Dienstag, 13. April, notwendige Asphaltarbeiten auf einer Brücke (Bauwerk 1255) der L 132 in Bereich Niederlinxweiler erledigen. Die Arbeiten beginnen um 7 Uhr und werden voraussichtlich bis etwa 19 Uhr dauern, teilt ein Sprecher des LfS mit. Witterungsbedingt können sich die Arbeiten verschieben. Der Verkehr wird einspurig mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Der LfS rechnet während der Bauzeit mit geringen Verkehrsstörungen.