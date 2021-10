Arbeiten in St. Wendel geplant : Erlen an den Ufern von Blies und Todtbach werden gestutzt

Foto: Kai Gutbier

St. Wendel Um zu gewährleisten, dass die Gewässer ungehindert fließen können, müssen in der Kernstadt St. Wendel an Blies und Todtbach die Pflanzen an den Ufern – überwiegend Erlen – in den kommenden Wochen gefällt beziehungsweise zurückgeschnitten werden.

Wie ein Sprecher der Stadt berichtet, ist dies nötig, weil andernfalls Treibgut und Schwemmmaterial das beengte Gewässerbett zusetzen könnte. Es bestünde die Gefahr, dass die Gewässer bedingt durch einen Rückstau über die Ufer treten.