Verkehrschaos am St. Wendeler Freibad Parksituation am Freibad „nicht mehr tragbar“

Jahr für Jahr bietet sich in St. Wendel das gleiche Bild: Wenn im Frühsommer die Temperaturen steigen und die Sonne vom Himmel strahlt, strömen zahlreiche Menschen ins Freibad. In der vergangenen Saison haben nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung insgesamt rund 50 000 Gäste das kühle Nass zur Erfrischung genutzt. Alleine am 25. Juni – dem besucherstärksten Tag – seien es etwa 2000 Wasserratten gewesen. Doch wie heißt es so schön: „Des einen Freud ist des anderen Leid.“ Denn für die Anwohner hat der Andrang einen bitteren Beigeschmack.