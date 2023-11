Freiwilliges Ökologisches Jahr in St. Wendel Vom Einsatz in der Natur bis zu Social Media

Die Abiturientin Anna Luise Besch absolviert seit Oktober beim Verein Nature-Lab St. Wendel ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Im Gespräch mit der SZ schildert sie ihre bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse. Fröhlich lächelnd sitzt Anna Luise Besch im Kapellenbau des Wendelinushofes in St. Wendel, wo sich auch ihr Büro befindet. Die 18-jährige Hasbornerin ist seit Anfang Oktober als FÖJlerin für Nature-Lab St. Wendel tätig, einem Verein, der sich dem Naturschutz und der Erhaltung der Artenvielfalt verschrieben hat. Doch was motivierte die junge Frau zu diesem Schritt? „Ich habe dieses Jahr Abitur gemacht und stellte mir die große Frage: Was will ich machen?. Da ich auf diese Frage noch keine Antwort hatte, mein Traumstudium beziehungsweise meinen Traumberuf noch nicht gefunden hatte, beschloss ich, mir erst einmal über meine Zukunft Gedanken zu machen. Ich wollte mich nicht einfach in etwas reinstürzen“, erzählt Anna Luise Besch und fügt hinzu, dass sie durch Recherchen auf das Freiwillige Ökologische Jahr gestoßen sei.