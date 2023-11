Anja Faust-Spanier bindet Gesteck für SZ-Wohltätigkeitsaktion Liebevoll gestalteter Adventskranz, der hilft

Das gelte auch für alles andere, was sie unter dem Oberbegriff „Florales im Advent“ kreiere: „Wir gestalten weihnachtliche Gestecke, Tür- und Tischkränze sowie Kerzenständer.“ Ergänzt wird das Sortiment durch Wohnaccessoires wie Teelichthalter, dekorative Figuren, Baumschmuck oder Kerzen, welche im Gastraum auf mehreren Regalen zu finden sind. Zwei Christbäume, die einen Kaminofen einrahmen, verbreiten heimelige vorweihnachtliche Stimmung. Ganz im Sinne des Weihnachtsgedankens haben die Spaniers Besonderes mit dem erst kürzlich entstandenen Adventskranz vor: „Zum 50. Geburtstag der SZ-Aktion Hilf-Mit! möchten wir den Adventskranz meistbietend versteigern. So erfreut er nicht nur denjenigen, der ihn in seinem Zuhause aufstellt, sondern auch Saarländer in Not“, konstatiert Anja Faust-Spanier.