Konzert in St. Wendel „Wie in Omas Wohnzimmer“

Nur etwa 50 Zuhörer lauschten den Klängen der Angry Fckrs aus Baumholder bei ihrem Unplugged-Konzert in der Tanzschule Stage in St. Wendel. Der Stimmung, sowohl der Musiker als auch des Publikums, tat das keinen Abbruch.

Mit Neil Youngs „Rockin‘ in a free world“ startete das Trio, das sich Angry Fckrs nennt, während des Auftritts aber laut über eine Namensänderung nachdachte, seine Performance in der Eventlounge der Tanzschule Stage.