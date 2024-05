St Wendel „Sichtbares Konzentrat dieser Arbeit“

„Die Auszeichnung steht symbolisch für all das, was ich in den letzten Jahren an Herzblut in die Probenarbeit und die Auftritte investiert habe, sie ist ein sichtbares Konzentrat dieser Arbeit“, freut sich Angela Lösch nach der Verleihung. Die Medaille sei somit eine Bestätigung ihrer Arbeit – und der Kinder und Jugendlichen, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. Ihnen sei die Medaille mitverliehen worden.