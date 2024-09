Gruppe aus den USA zu Gast Ein Labor in Texas brachte Gewissheit

Eine Tagesfahrt führte die Gruppe noch nach Trier, und am Abend besuchte sie ein Orgelkonzert im St. Wendeler Dom und nahm an einer Nachtwächter-Führung durch die Stadt teil. Nach vier Tagen war der ereignisreiche Besuch beendet, der, so der Heimatverein, die Verbundenheit der „Cousins“ beiderseits des Ozeans zweifellos vertieft habe. Vor einem Jahr habe eine Gruppe von „Cousins“ aus Bubach und Köln an einem Familientreffen der Großfamilie in Oklahoma/USA teilgenommen, zwischen weiteren Familien bestünden stetige Telefon- und E-Mail-Kontakte. Beim Abschied kündigte die Besuchergruppe aus den USA an, dies sei nicht der letzte Besuch in der Urheimat ihres gemeinsamen Vorfahren gewesen.