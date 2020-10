Es bleibt dabei : Sonntag ist verkaufsoffen in St. Wendel

Sonntag ist verkaufsoffen in St. Wendel

St. Wendel Wie die Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ mitteilt, hält sie an dem geplanten Termin, 18. Oktober, fest.

Aktuell ist der Landkreis St. Wendel ein Corona-Hotspot-Gebiet. Daher, so berichtet eine Sprecherin, habe die Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ intern diskutiert, wie mit dem für 18. Oktober geplanten verkaufsoffenen Sonntag zu verfahren sei. Das Ergebnis: In Absprache mit der Stadt sei die Aktionsgemeinschaft zu dem Entschluss gekommen, dass die Geschäfte am Sonntag wie geplant von 13 bis 18 Uhr öffnen. Es sei erwiesen, dass sich die Kunden nicht beim Einkaufen anstecken. Begleitende Aktionen sind laut Aktionsgemeinschaft sind geplant.