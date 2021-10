Konzertprogramm : Alternatives Kirmesprogramm im Saalbau st. Wendel

St Wendel Da es Corona-bedingt in diesem Jahr auf dem Kirmesplatz kein Festzelt geben wird, präsentiert die Kreisstadt St. Wendel am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Oktober, im Saalbau ein unterhaltsames Alternativprogramm für jeden Geschmack.

Am Donnerstag, um 20 Uhr, laden der Musikverein Urweiler und das Stadtorchester 1865 Harmonie unter Leitung von Sven Hoffmann zur Kirmesserenade ein. Im Rahmen dieses unterhaltsamen musikalischen Abends werden interessante Überraschungsgäste erwartet. „Zum Beispiel wird der in der saarländischen Blasmusikszene bekannte Werner Bäumchen, das Urgestein des Eisenbahnorchesters Harmonie St. Wendel, aus dem Nähkästchen plaudern und sicher die ein oder andere Anekdote zum Besten geben“, verrät Bürgermeister Peter Klär. Mit einem Kirmestanz wurde der Saalbau im Oktober 1961 eingeweiht, 60 Jahre später erklingt die Kirmesserenade am gleichen Ort, so schließt sich der Kreis.