Interview: Barbara Wackernagel-Jacobs „Altern gelingt, wenn man eine Aufgabe hat“

WACKERNAGEL-JACOBS Nein. Es gibt ja auch viele Angebote für Ältere, die nichts oder nur wenig kosten. In den Kindergärten haben wir ein Betreuungsproblem. Warum nicht, Omas und Opas einbeziehen? Oder in der Nachmittagsbetreuung in den Schulen. Wir dürfen nicht mehr vor allem über Betreuung von Älteren reden, sondern für diese Gruppe und auch mit ihnen aktivierende Angebote in ihrem Ort schaffen. Das muss nicht viel Geld kosten. Was teurer ist, wäre gerade in den kleinen Orten ohne Treffpunkte, wieder eine Infrastruktur zu schaffen.