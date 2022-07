Sechs Standorte : Alphatecc: Globus trennt sich von seinen Elektro-Fachmärkten

Globus trennt sich von seinen Elektromärkten. Foto: Globus-Fachmärkte

St. Wendel An den Baumärkten will das St. Wendeler Unternehmen festhalten. Für Alphatecc als Elektromarke aber sieht die Konzernspitze keine Chance mehr. 180 Menschen arbeiten bisher für die Kette. Was mit ihnen geschehen soll.

Globus gibt seine Elektrosparte Alphatecc auf. Nach 27 Jahren trennt sich der St. Wendeler Konzern von seinen Märkten. Das gab das Unternehmen am Dienstag, 26. Juli, schriftlich bekannt.

Demnach sollen die Standorte aber nicht geschlossen werden. Eine Übernahme ist durch die Handelskette Expert vorgesehen, wie es in der Mitteilung heißt. Spätestens ab Oktober sollen die bisherigen Globus-Elektrofachgeschäfte dem neuen Besitzer gehören und umfirmieren.

Davon betroffen sind sechs Standorte in Losheim, St. Wendel, Völklingen, Simmern, Weinstadt, Wachau. Dort sind nach Unternehmensangaben 180 Mitarbeiter beschäftigt. Sie seien bereits am Montag während einer Versammlung über den Besitzerwechsel informiert worden.

Grund dafür, dass Globus seine Fachmarkt-Kette abstößt: Ein Unternehmen in diesem Bereich mit nur sechs Filialen sei zu klein für eine „langfristig wirtschaftliche Perspektive“, wird Timo Huwer in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Demnach wolle sich das Unternehmen weiter auf das „Kerngeschäft, die Baumarktbranche“ konzentrieren, heißt es seitens des Geschäftsführersprechers der Globus-Fachmärkte.

Mit Expert habe das Unternehmen „einen starken, langfristigen Partner“ gewonnen, der durch Größe und Organisation in der Lage sei, die bisherigen Globus-Alphatecc-Häuser weiterzuführen.