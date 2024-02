Polizeibericht Alkoholisierter Autofahrer bei Unfall verletzt

St Wendel · Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Oberlinxweiler und der Marienhausklinik in St. Wendel. Ein Fahrer aus St. Wendel kam in einer ansteigenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und Leitpfosten.

11.02.2024 , 13:08 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat