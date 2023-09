Aktionstag in St. Wendel Herzstillstand? Prüfen, rufen, drücken!

Ohne zu zögern, kniet sich Burkhard Rein neben die Patientin. Er rüttelt an ihren Schultern, spricht sie an. Doch es folgt keine Reaktion. Auch ein Atemgeräusch kann der Helfer nicht wahrnehmen, als er sich über das Gesicht der Bewusstlosen beugt. Selbst als Laie ist ihm schnell klar: Er hat es hier mit einem Herzstillstand zu tun. Normalerweise würde der Rentner jetzt den Notruf wählen, aber bei der heutigen Übung überspringt er diesen Schritt. Stattdessen beginnt er sofort mit der Herzdruckmassage. Melina Nierich leitet ihn an.