Protest-Aktion in St. Wendel : Für faire Schuhproduktion

v.li.hinten Niclas Heckmann, knieend Harald Kreutzer, Philipp Schweitzer ( Grünbert ) und Ida Diercks während der Aktion kam ein Mann mit diesen Schuhen. Handgefertigt, keine Massenware von der Berliner Firma Zeha. Diese Schuhe kosten ca 300,-€, halten aber ewig, sagte der Mann. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

„Denk!mal an faire Schuhe“ war der Titel einer bundesweiten Aktionenswoche. Der Verein Weltveränderer protestierte am Freitag auch in St. Wendel auf der Mott.