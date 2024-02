Umfangreicher Fragenkatalog Ärger um Missionshaus-Pläne in St. Wendel – Bürgerinitiative wendet sich an Stadtrat

St. Wendel · Mit einem langen Fragen-Katalog hat sich eine selbst ernannte Bürgerinitiative an alle Mitglieder im Stadtrat gewandt. Das Schreiben betrifft die Pläne zu Investitionen rund ums Missionshaus in St. Wendel. Was die Kritiker bemängeln.

26.02.2024 , 10:33 Uhr

Wie geht es mit dem geräumten Missionshaus in St. Wendel weiter? Das will eine neue Bürgerinitiative wissen. Foto: Kurt Laub

Post vom Anwalt: Die haben alle Mitglieder des Stadtrates in St. Wendel erhalten. Darin wendet sich eine selbst ernannte Bürgerinitiative an die Kommunalpolitiker. Ihnen geht es dabei um die Entwicklung des Missionshauses über der Kreisstadt, welches die Steyler Missionare räumen.