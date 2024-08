Gespräche im Pfarrgarten in St. Wendel Eindrücke vom Lagerleben im Pfarrgarten

Die Pfarrgemeinde St. Wendelin lädt an allen Montagen in den Sommerferien um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Pfarrgarten (bei schlechtem Wetter in die Basilika St. Wendelin). Am vergangenen Montag informierten sich mehr als 40 Besucher bei Jörn Didas‘ Vortrag über den St. Wendeler Künstler und ehemaligen KZ-Insassen Adolf Bender und seinen Moorsoldatenzyklus.

„Damit das nicht noch einmal geschieht“ sei auf der Website des Adolf-Bender-Zentrums für Demokratie und Menschenrechte zu lesen, betonte Petra Eckert, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Wendelin, bei ihrer Begrüßung unmittelbar vor dem Vortrag Jörn Didas‘ zu Adolf Benders Moorsoldatenzyyklus und führte Aufgaben der Bildungseinrichtung auf. Neben der Förderung von Demokratie und Menschenrechten beispielsweise die Erinnerungsarbeit sowie die Arbeit gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung.