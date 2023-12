Geflügelschau in Winterbach Acht Mal gab’s die Note „hervorragend“

Schon vor dem Eintritt in die Mehrzweckhalle kündigte sich dem Besucher an, was ihn erwartete: Hähne, die sich lautstark mit unentwegtem Krähen bemerkbar machten. Früher konnte man es in jedem Dorf bei jedem Haus hören, heute muss man Ausstellungen besuchen, um diese Tiere in ihrer Artenvielfalt sehen und bestaunen zu können. So bot sich den Besuchern der Kreis-Stammschau, ausgerichtet vom einheimischen Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Phönix, ein facettenreiches Bild mit Federvieh in unterschiedlichsten Formen und Farbschlägen.