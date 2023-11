Weihnachtskonzert mit Gunni Mahling in St. Wendel Mit „bezaubernden Liedern“ in die Festtage

Alle Jahre wieder ist es unter anderem der St. Wendeler Weihnachtsmarkt, der die Menschen gut eine Woche lang in der Adventszeit begleitet. Klänge, Düfte und Lichterglanz zaubern eine besondere Stimmung in der Innenstadt. „Diese möchten wir gerne halten“, sagt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU). Und zwar bis zu den Festtagen hin. Gelingen soll das einmal mehr damit, dass zum Abschluss des weihnachtlich-festlichen Veranstaltungsreigens in der Kreisstadt ein besonderer musikalischer Akzent gesetzt wird – mit dem Gunni Mahling-Showensemble.