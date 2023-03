Löschbezirk Dörrenbach Kinderflämmchen für 16 Jungs und Mädels

In der Ausbildung der Kinderflamme eins erlernen Kinder spielerisch beispielsweise das korrekte Verhalten im Notfall, den sicheren Umgang mit dem Feuer, das Schuhbinden, den Teamgeist oder lernen einfaches feuerwehrtechnisches Equipment kennen, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. In der Abnahme des Kinderflämmchen zwei werden die in der ersten Kinderflamme gelernten Fertigkeiten erweitert und auch die Versorgung kleiner Wunden, sowie das Aufzählen der fünf W-Fragen zum Absetzen eines Notrufes unter Beweis gestellt. Klaus Kirchen und Dirk Schmidt überreichten den 13 Kindern (Teil eins) und drei Kindern (Teil zwei) die Urkunden zur erfolgreichen Erfüllung aller Aufgaben der Kinderflamme. Neben den Urkunden bekam jeder noch eine Kinderfeuerwehrweste der saarländischen Jugendfeuerwehr und ein Reflektanhänger für den Schulrucksack als Belohnung für diese tolle Leistung geschenkt. Die Kinderfeuerwehr in Dörrenbach trifft sich jeden ersten Montag im Monat zu einer gemeinsamen Übung. In den Löschbezirken Dörrenbach, Werschweiler und Urweiler sind alle Kinder aus der Kreisstadt St. Wendel zwischen sechs und zehn Jahren willkommen. Zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr wechseln die Kinder dann in den Regel in die örtlichen Jugendfeuerwehren.