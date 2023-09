Abi-Unity-Party in St. Wendel Den Führerschein in der Disco gewonnen

Auf dem Land ist Mobilität auch für junge Leute ganz wichtig. Ohne einen Führerschein läuft wenig, wenn dann noch die Busverbindungen zu wünschen übrig lassen, wird es schwierig, um am Wochenende in der Disco zu feiern. Ein fettes Ding wäre doch, in der Disco abzutanzen und dann dazu noch einen Führerschein im Wert von 3000 Euro zu gewinnen. Ohne Scherz, die Gelegenheit gibt es. An diesem Montag, 2. Oktober, steigt in der St. Wendeler Diskothek Flash wieder die Abi Unity 2023, die größte Party der Abiturklassen im Südwesten, wie es vonseiten des Betreibers heißt.