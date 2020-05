Margarethenkirche in Niederkirchen : Ab Juni werden in Niederkirchen wieder Gottesdienste gefeiert

Niederkirchen/Hoof Gottesdienste in Andachtsform – damit starten die protestantischen Kirchengemeinden Niederkirchen und Hoof nach dem Lockdown.

Es finden wieder Gottesdienste in der Margarethenkirche in Niederkirchen statt. Und zwar ab Sonntag, 7. Juni, wie Pfarrer Stefan Werner von den protestantischen Kirchengemeinden Niederkirchen und Hoof mitteilt. Die Kirche in Hoof hingegen entstpreche nicht den derzeitigen Anforderungen für einen Gottesdienstbetrieb. Deshalb würden zunächst nur in Niederkirchen sonntags ab 10 Uhr Gottesdienste gefeiert – zu denen auch die Hoofer eingeladen seien. Die Gottesdienste sollen in Andachtsform gehalten werden.