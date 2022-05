Inzidenz liegt bei 222,1 : 69 neue Corona-Fälle im Kreis St. Wendel

Kreis St Wendel Das Gesundheitsamt meldete am Freitagnachmittag 69 neue Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus im St. Wendeler Land. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 222,1. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kreiskommunen: 20 in der Kreisstadt St. Wendel, sieben in Freisen, zehn in Marpingen, elf in Namborn, sechs in Nohfelden, vier in Nonnweiler, vier in Oberthal und sieben in Tholey.

