Neujahrsschwimmen in Baumholder Erst kalte Füße, dann ein heißes Dampfbad

Jeffrey Keenan, der Kommandeur des 44. US-Fernmeldebataillons, äußert sich ähnlich: „Was gibt es Besseres, als so ins neue Jahr zu starten?“ Er liebt es, sich am Leben in Baumholder zu beteiligen und sagt: „Ich mag diese Small-Town-Things“, also die Dinge, die die Gemeinschaft in kleinen Städten fördern. Wegen der Teilnahme an solchen Events fühle er, der auch regelmäßig den deutsch-amerikanischen Stammtisch besucht, sich wie zu Hause. Und hat gleich noch Max Smith mitgebracht, den Kommandeur der US-Klinik, der gemeinsam mit seiner Frau Cassíe teilnimmt. Obwohl er aus Michigan, einem der kühleren US-Bundesstaaten, kommt, habe er so etwas noch nie erlebt. Und er ist begeistert. „Es war unglaublich.“ Aber, und da ist er sich mit Keenan einig: „Es war sehr kalt.“