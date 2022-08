Inzidenz: 350,5 : 40 neue Corona-Infektionen im Landkreis

Kreis St Wendel Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag 40 neue Corona-Infektionen im Landkreis St. Wendel. Die Inzidenz liegt aktuell bei 350,5, wie ein Sprecher des Landkreises St. Wendel mitteilt.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kreiskommunen: zwölf in der Kreisstadt St. Wendel, zwei in Freisen, zwölf in Marpingen, drei in Namborn, vier in Nohfelden, eine in Nonnweiler, zwei in Oberthal und vier in Tholey. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 36 578 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, 34 937 gelten inzwischen wieder als genesen.