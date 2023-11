40 Jahre Bandgeschichte Varus feiert 40. Geburtstag

1983 entschlossen sich Musiker rund um St. Wendel, gemeinsam eine Band zu gründen. Da der erste Probenraum in Tholey war, führte der Weg dorthin durch den Varuswald, und schon war der Bandname gefunden. Rock- und Pop-Klassiker sowie aktuelle Songs gehören zum Repertoire der Band. Beim Jubiläumskonzert werden unter anderem Hits wie „Smoke on the water“, „Sternenhimmel“ oder „Simply the best“ auf dem Programm stehen.