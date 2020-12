Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet 28 positive Corona-Tests

Damit ist am Samstag die Zahl der bestätigten Fälle gegenüber Freitag (13) wieder deutlich gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt allerdings auf einem Abwärtstrend.

Im St. Wendeler Gesundheitsamts sind am Samstag 28 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Wie dessen Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Gemeinden Freisen (2), Namborn (1), Nohfelden (9), Nonnweiler (3), Oberthal (3) und Tholey (2) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (8).