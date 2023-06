W&F Sicherheitstechnik in St. Wendel feiert Jubiläum mit Hausmesse „Die 25 Jahre sind viel zu schnell vergangen“

Eine Schaufensterpuppe in schicker Uniform grüßt den Eintretenden, Warnwesten und ein Feuerlöscher umgeben sie. An der Wand dahinter wirbt ein Plakat für Warnanlagen. Keine Frage, bei diesem Unternehmen spielt Brandschutz eine große Rolle. Passenderweise sind die beiden Geschäftsführer, Andreas Wita und Ralf Freude, selbst Feuerwehrleute. Vor 25 Jahren haben sie gemeinsam ihr Unternehmen Wita & Freude Sicherheitstechnik GmbH gegründet. Seit zehn Jahren ist dieses unter der Adresse Essener Straße 4 in St. Wendel zu finden. Mit einer Hausmesse am Samstag, 17. Juni, soll das Firmenjubiläum gefeiert werden.