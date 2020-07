Feuer zwischen Marth und Osterbrücken : Hitzeschlacht für Einsatzkräfte bei Flächenbrand

Marth Gegen 14.30 Uhr ging der Alarm bei den Rettern ein. Zwischen Marth und Osterbrücken war ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen, das auf ein Waldstück übergriff.

Den Flächenbrand hätten die Wehrleute schnell in den Griff bekommen. Der Landwirt habe mit einem Pflug Fugen gezogen und so das Feuer eingedämmt. Die in Flammen stehenden Bäume zu löschen, sei da schon weitaus schwieriger gewesen – vor allem, weil der Wald an einem Hang liegt. „Wir haben versucht, den Brand von verschiedenen Seiten einzukreisen“, erklärt Schäfer das Vorgehen.