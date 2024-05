Jubiläumsball in St. Wendel In Ballkleid und Anzug auf die Tanzfläche

Ein Elternteam hatte die Saaldekoration schon Wochen zuvor in mehreren abendlichen Treffen geplant und ein festliches Ambiente in dunkelblau und gold gezaubert. Nicht weniger chic die Gäste: die Männer im Anzug, die Damen in wundervollen Abendkleidern. 500 Gäste füllten den Saal.