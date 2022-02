Inzidenz klettert über 1000 : 198 Corona-Fälle am Wochenende

03.02.2022, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau: An einer Werkbank im PCR-Labor am Institut für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik bereitet eine medizinisch technische Laborassistentin die Bearbeitung von PCR-Tests in einem Automaten vor, die innerhalb von drei Stunden in dem Automaten analysiert werden. Bis zu 200 Proben von Patienten der Klinik und den angeschlossenen MVZ-Praxen werden gegenwärtig hier bearbeitet. Bei steigenden Inzidenzzahlen und damit verbundenen PCR-Testungen können mit dem Automaten bis zu 1000 Proben analysiert werden. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch