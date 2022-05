Inzidenz liegt bei 911,4 : 157 neue Corona-Infektionen im Landkreis St. Wendel

ARCHIV - 30.03.2022, Rheinland-Pfalz, Mainz: Eine Mitarbeiterin führt in einer Teststation in einer Apotheke einen Antigen-Schnelltest durch. Mehr als 25 Millionen Infektionen mit Sars-CoV-2 sind dem Robert Koch-Institut seit Pandemiebeginn gemeldet worden. (zu dpa «Über 25 Millionen Corona-Fälle erfasst - aber viel mehr angenommen») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow

St Wendel Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochnachmittag 157 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 911,4. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 34 in der Kreisstadt St. Wendel, 19 in Freisen, elf in Marpingen, 24 in Namborn, 19 in Nohfelden, 20 in Nonnweiler, acht in Oberthal und 22 in Tholey.