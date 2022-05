Laufveranstaltung bei strahlendem Sonnenschein : 14. Globus-Marathon in St. Wendel – Tobias Blum knackt Streckenrekord (mit Bildergalerie)

St Wendel Nach 2:31,36 Stunden lief der Sportler vom LC Rehlingen am Sonntag beim 14. St. Wendeler Marathon als Erster durchs Ziel.

Nach eigener Aussage etwas verpennt, kam Topfavorit Tobias Blum (LC Rehlingen) am Sonntagmorgen zum Start des 14. Globus-Marathons nach St. Wendel. Über die Distanz von 42,195 Kilometer war er dann hellwach und gewann den Lauf mit einem neuen Streckenrekord in einer Zeit von 2:31,36 Stunden (bislang hielt diesen Alexander Bock mit 2:35,34 Stunden aus dem Jahr 2019). Im Zielbereich bückte er sich kurz und öffnete zuerst die Schnürsenkel an seinen Laufschuhen. „Geschenkt war der Sieg nicht. Ich bin aber auch gekommen, um zu gewinnen“, sagte dann der völlig entspannt wirkende Blum. Über eine lange Zeit hatte er vorne in der Spitze des Feldes eine illustre und erwartete Gesellschaft um sich herum. Gemeinsam mit seinem Vereinskameraden und Titelverteidiger Alexander Bock aus Schwarzenbach, dem Tholeyer Sammy Schu (LTF Marpingen) und Yannick Ertz aus Morbach, hatte sich Blum abgesetzt.